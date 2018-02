Villaggio Peruzzo, tra degrado e disamministrazione

Continuano a giungere in redazione numerose lamentele da parte dei residenti del villaggio Peruzzo. Gli stessi segnalano la mancata raccolta dei rifiuti subito dopo lo svolgimento del mercato rionale del martedì che, appunto, ha sede nella piazza San Pio X, adiacente la chiesa.

Un quartiere abbandonato a se stesso, non viene effettuata manutenzione alcuna sul verde pubblico, infatti, gli stessi abitanti sono costretti a loro malgrado a far da se, sostenendo dei costi non indifferenti per tenere pulito il quartiere.

Inoltre, su tutta la via G.B Peruzzo e su parte della via San Paolo persistono siepi in evidenti stato di abbandono le quali hanno già superato i metri due di altezza divenendo così covo di ratti.

Temiamo seriamente per la nostra salute e per quella dei nostri figli, pertanto facciamo un appello al Sindaco Firetto ed all’assessore di competenza affinché il quartiere del villaggio Peruzzo possa ritornare nella normalità poiché da sempre uno dei centri di aggregazione sociale più importanti della città di Agrigento.