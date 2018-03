Villaseta, torna la drammatizzazione della “Settimana Santa”

Il gruppo giovani dell’Oratorio “Luce Nuova – Don luigi Maniscalco” dell’Unità Pastorale Maria SS. della Catena in Santa Croce di Villaseta, riprenderà quest’anno una delle attività tradizionali che si erano perse negli ultimi anni: la VIA CRUCIS drammatizzata per il giorno della domenica delle Palme, 25 marzo, alle ore 21,00, nella Chiesa Madonna della Catena.

Nata nel 1987, sospesa per motivi tecnico organizzativi nel 2010 e ripresa quest’anno, la manifestazione coinvolge più di 50 giovani e naturalmente tutta la comunità che aspetta con ansia ogni anno l’evento.

Ripercorre in chiave teatrale e musicale le 14 stazioni della via dolorosa di Gesù, cominciando con la scena dell’ultima cena, dell’agonia nell’orto del Getsemani, dell’arresto e così via fino a concludersi con la coinvolgente scena della resurrezione.

Nello Spirito del Cristo Risorto è così che l’Oratorio e l’Unità Pastorale di Villaseta formula i migliori auguri di una serena e santa Pasqua.