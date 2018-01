Volley, la Seap Aragona sfida il Trabia

La Seap Aragona, capolista del campionato di C1, sfiderà sabato 6 gennaio il Trabia.

La Polisportiva Raimondo Lanza Trabia nel corso degli ultimi anni si è rivelata la squadra più forte del girone. Lo scorso anno è riuscita a distinguersi tanto da rientrare nei play off, anche se senza successo. Alcune delle giocatrici più forti non sono più presenti per questa stagione 2017/2018, ma nonostante questo rimane lo stesso una buona squadra. Un rivale molto agguerrito contro il quale, in passato, le ragazze di Francesca Scollo hanno disputato dei match molto interessanti.