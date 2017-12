Volontari di Strada, “Lotteria della solidarietà”: domani l’estrazione

È in programma domani, mercoledì 27 dicembre, alle 17, nella sede dell’Associazione in viale della Vittoria, 32e, ad Agrigento, la cerimonia di estrazione della seconda edizione della Lotteria della Solidarietà promossa dai Volontari di Strada. Anche quest’anno gli agrigentini hanno risposto con slancio alla nostra iniziativa che domani vivrà l’atto finale con il sorteggio dei 28 premi messi in palio dai circa trenta sponsor che hanno aderito alla lotteria.

È possibile acquistare gli ultimi tagliandi della lotteria della solidarietà direttamente dai nostri volontari anche oggi in giro per la città o entro la mattinata di domani. I primi cinque premi sono: un viaggio per due persone dall’ 8 al 10 marzo a Taormina in occasione della Festa della Donna; uno Smartphone Samsung Galaxy; un percorso di Benessere presso una Spa; un paio di occhiali da sole; una cesta di prodotti dolciari.

“Anche quest’anno – dice la presidente dei Volontari di Strada, Anna Marino- abbiamo voluto dare un senso al Natale organizzando la “Lotteria della Solidarietà”. È come sottotitolo abbiamo scelto lo slogan: Acquista anche tu il biglietto e aiuterai chi ha bisogno”.

La nostra associazione, che opera da oltre un lustro, aiuta oltre 160 famiglie bisognose di del territorio agrigentino. Ma, purtroppo, non èmai abbastanza. Il ricavato della vendita dei biglietti sarà destinati ad acquistare prodotti soprattutto per i bambini”.