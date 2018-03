WhatsApp: le condizioni della pista ciclabile di San Leone

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione pervenuta al 3920041016.Pista ciclabile San Leone, Le Dune, non ci sono parole per il totale degrado in cui versa la zona tanta amata dai Ciclisti e chi ama Correre e camminare lungo tutta la bella costa che era. Non parliamo del marciapiede di fronte la pista ciclabile completamente impraticabile. L’importante che si vantano di aver fatto questo è di aver fatto quello, ma non si vede niente di concreto. Vediamo quanto questa zona sarà valorizzata anche se ho i miei dubbi….