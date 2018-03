WhatsApp: palme non curate in via Pietro Nenni, segnalazione di un lettore

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione pervenuta al nostro numero WhatsApp 392 0041016:

Gentile redazione Agrigentoweb, approfitto di questo spazio per denunciare una situazione di profondo degrado che gli abitanti e non solo patiscono da tempo ma che ora è diventato insostenibile.

In particolare, nel quartiere via Pietro Nenni insiste da tempo un indecoroso spettacolo che costituisce grave pericolo di incolumità pubblica poichè la “filiera” delle Palme tipo Phoenix C presenti in zona, oramai cadute in disgrazia per incuria e abbandono da parte comunale, e “sconfitte” dal punteruolo rosso, sono interessate da tempo a cadute improvvise di fogliame morto ma pungente che rischia seriamente di danneggiare persone o cose in transito e non.

Richiediamo pertanto urgente intervento ad gli organi preposti al fine di procedere ad una manutenzione accurata e fatta a regola d’arte senza tralasciare nulla al caso, grazie.