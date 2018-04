WhatsApp: Via Pietro Nenni, altra segnalazione di pericolo

Buongiorno a tutto lo staff di Agrigentoweb.

Alcuni giorni fa presentavo la mia segnalazione in merito all’incuria e all’abbandono cui versano una serie di palme poste su un lato del marciapiede nei pressi di Via Pietro Nenni. La segnalazione continua esponendo anche lo stato di pericolo e di abbandono che presenta un’area abbandonata che precede il palazzo Vita e che mi dicono sembra appartenere ad un privato. Infatti l’area è completamente abbandonata all’incuria, c’è presente di tutto, erbacce alte, parti di materiali di risulta, defecazioni di animali e quant’altro di brutto si possa immaginare. In passato qualche commerciante aveva ritenuto utile piantare qualche albero di eucalipto solo che ora questi alberi necessitano di manutenzione urgente perchè alcuni rami si affacciano pericolosamente sulla strada dove spesso transitano auto e pedoni. Chiedo quindi all’amministrazione competente di volersi impegnare a risolvere questa problematica, individuando chi ha la proprietà e quindi l’onere di pulire questo piccolo ma visibile spazio che è alla mercé di turisti e passanti ed per questo imbruttisce un quartiere storico e paesaggistico come questo! Di seguito le foto che spigano la situazione, grazie. Un abitante della via Porta di mare.