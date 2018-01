Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione pervenuta al numero whatsapp 3920041016.

Dopo oltre 2 mesi dalla segnalazione, da parte del comune nessun intervento e chi transita da via S.Leonardo venendo da via Michele Caruso Lanza danneggia la propria auto come è successo allo scrivente, forse al Comune ci si aspetta che magari qualcuno che attraversi con la moto si faccia male seriamente !!!