Wheelchair Hockey: Leoni Sicani – Magic Torino sfida decisiva per la salvezza

Il campionato di hockey in carrozzina non si ferma, sfida decisiva per i Leoni Sicani che sabato pomeriggio affronteranno a Sciacca i Magic Torino in un match fondamentale per la rincorsa salvezza. I siciliani vengono dalla sconfitta di domenica scorsa contro gli Skorpions Varese, e sono ancora a quota 0 in classifica. A nulla è valso il grande impegno e sacrificio messi in campo dai ragazzi di mister Sanfilippo che hanno dovuto fare i conti con l’ennesimo forfait della stagione stavolta di Giuseppe Pozzo fermato dall’influenza. I piemontesi invece sono penultimi con 3 punti grazie alla vittoria contro la Vitersport Viterbo priva del suo miglior giocatore per squalifica.

Mentre la zona play off si allontana definitivamente (Monza è già a Lignano, Varese, Viterbo e Palermo si contenderanno gli ultimi due posti) ai Leoni Sicani non resta che giocarsi la quinta piazza con i Magic Torino, utile per non retrocedere in serie A2.

Ora più che mai bisogna tirare fuori tutte le energie per conquistare la prima vittoria che darebbe fiducia ad un gruppo col morale sotto le ruote, anche per questo il sostegno del pubblico sarà fondamentale per trascinare i Leoni nell’ultima gara casalinga del campionato prima della trasferta nel nord Italia di metà aprile.

Appuntamento al pala Roccazzella di c/da Perriera sabato pomeriggio alle 16:30, siamo tutti invitati a partecipare e tifare Leoni Sicani!