“Women in Art – Donne nelle Arti” all’Open SpaceTheater

Interessante iniziativa dell’Open Space Theater di Agrigento diretto da Ilaria Bordenga che, in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale della Donna, organizza un evento sul tema “Woman in Art – Donne nell’Arte” per evidenziare uno stato dell’arte su certi ruoli femminili nella società contemporanea attraverso il contributo di donne agrigentine culturalmente impegnate.

La manifestazione, che avrà luogo giovedì 8 marzo, alle ore 19.00, presso i locali dell’Open Space Theater, in via Empedocle 159, costituirà un momento di incontro tra donne (e non solo) le quali avranno modo di raccontarsi tramite la propria creatività che spazierà dal Teatro, alla Fotografia, alla Pittura, alla Poesia, alla Scrittura, alla Musica, al Canto, all’Arte Culinaria, alla Virtual Art.

Da sottolineare che la creatività femminile sarà oggetto anche di performances da parte di artisti uomini che renderanno omaggio alla figura della donna. L’evento è, infatti, aperto a tutti coloro che avranno contenuti da trasmettere attraverso l’arte, o con testimonianze, e che, soprattutto, intendano evidenziare l’essenza della donna nelle sue differenti sfaccettature.

Una Jam Session tra “Artisti” per diletto o professione che prevederà esibizioni sul palco, uno spazio espositivo e un buon bicchiere di vino siculo.

arteciperanno all’evento i seguenti artisti: Liliana Arrigo (Poesia), Martina Avallone (Canto), Margherita Biondo (Pittura-Scrittura),Gianluca Bonanno (Fotografia), Ilaria Bordenca (Psicologia-Teatro-ArteTerapia), Simona Carisi (Medicina-Scrittura-Teatro), Elisa Carlisi (Pittura-Fotografia), Carlotta Cawa (Disegno-Tatuaggio), Ilenia Costanza (Teatro), Sergio Criminisi (Disegno-Vignetta), Maria Concetta De Marco (Scrittura), Marzia Erriu (Disegno), Margherita Guarneri (Pittura), Ina Infurna (Canto), Luisa Lo Verme (Pittura), Graziano Mossuto (Musica), Salvatore Nocera Bracco (Medicina-Musica-Canto-Teatro), Antonella Noto (Pittura), Annalisa Pompeo (Arte Culinaria), Chiara Rappisi (Pittura), Giuseppina Terrasi (Giornalismo), Rosa Tirrito (Scultura-Pittura), Margherita Trupiano (Giornalismo-Pittura), Sabrina Turano (Pittura-Scrittura), Sara Vattano (Arte-Architettura), Dina Virone (Pittura), Enza Zambito (Canto). Una piacevole serata ricca di interventi, ad ingresso gratuito, a cui la cittadinanza è invitata a partecipare